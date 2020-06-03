Косачев считает сомнительной перспективой участие РФ в саммите G7 в качестве наблюдателя

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что у идеи президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи намного больше минусов, чем плюсов. При этом сенатор подчеркнул, что Москва всегда настроена на диалог, поэтому, по его мнению, не следует сразу отвергать возможность участия во встрече.

"Москве не пристало сразу хлопать дверьми, она, как известно, приветствует общение в виде диалога. Но пока у этой ситуации 90% минусов при каких-то 10% неочевидных плюсов", - сказал Косачев. Его цитирует газета "Известия".

Парламентарий считает, что суть предложения Трампа состоит не в возвращении к формату G8 с участием России, а в том, чтобы "пригласить дополнительных участников на второстепенных, наблюдательных ролях". "Семерка" будет принимать решения, а все остальные будут этот процесс как-то сертифицировать. Мне это представляется крайне сомнительной перспективой, которая России вряд ли нужна безотносительно того, кто еще приглашен в формате G7+", - заявил Косачев.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что переносит саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея "идет в верном направлении", но без участия Китая универсальное представительство на мероприятии обеспечено не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена получить больше информации о предстоящем саммите G7 по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей.

Трамп в августе 2019 года заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с РФ. Как указал в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 продемонстрировало, что G7 уже не играет такой роли, как это было прежде.