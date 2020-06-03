Россия выделила $4 млн на оказание продовольственной помощи Йемену

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия по линии Всемирной продовольственной программы ООН выделила в 2020 году $4 млн на оказание продовольственной помощи населению Йемена. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского дипведомства в связи с участием замглавы МИД РФ Сергея Вершинина в Международной телеконференции высокого уровня по гуманитарному кризису в Йемене.

"В российском выступлении акцент сделан на том, что устойчивое решение стоящих перед Йеменом гуманитарных проблем возможно лишь в условиях всеобъемлющего политического урегулирования в интересах всего йеменского народа. Российская сторона объявила о выделении в текущем году $4 млн на оказание чрезвычайной продовольственной помощи населению Йемена по линии Всемирной продовольственной программы ООН", - указывается в документе.

В министерстве отметили, что в ходе конференции обсуждались возможные шаги по преодолению тяжелейшей гуманитарной ситуации в Йемене, 80% населения которого нуждаются в экстренной международной помощи.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах". Непрекращающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире, сопровождающегося голодом и вспышками холеры. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек. В стране с населением, страдающим хроническим недоеданием, зафиксировано уже 354 случая заражения коронавирусом, 84 человека умерли.