"Единая России" в Татарстане утвердила кандидатуры для выдвижения на выборы главы региона

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" в Татарстане утвердил перечень кандидатур для выдвижения на выборы президента республики, в него, помимо действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, вошел министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ленар Сафин. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-секретарь - руководитель информационного центра ТРО ВПП "Единая Россия" Наталья Лукина.

"[В список, помимо Минниханова, вошел] Ленар Сафин - министр транспорта. В этом списке - две кандидатуры. Выдвижение кандидата состоится на региональной конференции единороссов, которая намечена на 27 июня", - сказала она. Как уточнила Лукина, голосование делегатов конференции реготделения партии является прохождением предварительного голосования - обязательной процедуры по выдвижению кандидатов.

20 мая президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи в режиме конференции поддержал выдвижение Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. Выборы президента Татарстана должны состояться осенью 2020 года.