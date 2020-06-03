МИД РФ: заседание Совета Россия - НАТО должно быть ориентировано на предметный разговор

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Очередное заседание Совета Россия - НАТО (СРН), проведение которого ранее было предложено официальным представителем альянса Оаной Лунгеску, должно быть направлено на предметное обсуждение имеющихся проблем. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Обратили внимание на заявление официального представителя НАТО Лунгеску о том, что альянс "остается открыт к диалогу с Россией по вопросам снижения рисков и военной транспарентности", и о предложении российской стороне провести новую встречу Совета Россия - НАТО, - отметили в российском дипведомстве. - Если и проводить очередное заседание СРН, то оно должно быть ориентировано на предметный разговор по поиску решений имеющихся проблем. Встреча ради встречи для нас неприемлема".

В министерстве пояснили, что идея созыва СРН поднималась в контактах по линии секретариата НАТО и постоянного представительства России при альянсе. "Договоренности достигнуто не было, - обратили внимание в МИД. - Нам вновь предложили обсуждать Украину, что на этой площадке лишено всякого смысла. Что касается других тем, то их рассмотрение в условиях отказа НАТО от практического сотрудничества и контактов между военными, а также отсутствия готовности восстановить такой диалог вряд ли будет иметь добавленную стоимость".

Последний раз встреча в таком формате прошла в июле прошлого года.