Посол РФ назвал конструктивным жестом отправку США аппаратов ИВЛ для России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Отправка Соединенными Штатами аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию - это конструктивный жест, который высоко оценивают в Москве. Об этом заявил в среду посол РФ США Анатолий Антонов в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Насколько я понимаю, завтра прилетит в Москву самолет со 150 аппаратами ИВЛ. Это конструктивный жест доброй воли от американского президента и американского народа. Мы очень высоко оцениваем американскую помощь, и я очень рассчитываю, что американский народ и американское правительство также позитивно оценило и оценивает ту медицинскую помощь, которую мы оказали в свое время", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что потенциал российско-американского взаимодействия огромен и позволяет решать конкретные задачи, среди которых совместная борьба с пандемией коронавируса и терроризмом.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что вторая партия аппаратов ИВЛ прибудет в Россию в четверг.