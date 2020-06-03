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Посол РФ назвал конструктивным жестом отправку США аппаратов ИВЛ для России

Вторая партия аппаратов прибудет в Россию 4 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Отправка Соединенными Штатами аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию - это конструктивный жест, который высоко оценивают в Москве. Об этом заявил в среду посол РФ США Анатолий Антонов в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Насколько я понимаю, завтра прилетит в Москву самолет со 150 аппаратами ИВЛ. Это конструктивный жест доброй воли от американского президента и американского народа. Мы очень высоко оцениваем американскую помощь, и я очень рассчитываю, что американский народ и американское правительство также позитивно оценило и оценивает ту медицинскую помощь, которую мы оказали в свое время", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что потенциал российско-американского взаимодействия огромен и позволяет решать конкретные задачи, среди которых совместная борьба с пандемией коронавируса и терроризмом.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что вторая партия аппаратов ИВЛ прибудет в Россию в четверг.

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СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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