В Финляндии откроются четыре участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июня. /ТАСС/. Четыре избирательных участка для голосования россиян по поправкам в конституцию РФ 1 июля будут открыты в Финляндии на территории российских диппредставительств. Об этом сообщило в среду в Twitter посольство России в Финляндии.

"Российские граждане, проживающие на территории Финляндии, смогут принять участие в голосовании на избирательных участках в посольстве России [в Хельсинки], в канцелярии посольства в городе Лаппеенранта, в генеральном консульстве в Турку, в консульстве на Аландских островах", - говорится в сообщении.

"Более подробная информация о работе избирательных участков и порядке участия в голосовании будет размещена позднее на сайте и в социальных сетях посольства", - добавили там.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.