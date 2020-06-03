Слуцкий считает, что присутствие на саммите G7 в качестве статиста для России неприемлемо

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия может участвовать в обсуждении международных вопросов только на полноправных условиях, присутствие в качестве статиста на саммите "семерки" для нее неприемлемо. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС в среду.

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему телекомпании Fox Брайену Килмиду заявил, что участие России в саммите Группы семи в Соединенных Штатах в 2020 году облегчило бы решение многих проблем. По его словам, "половина встреч посвящена России", и если бы президент РФ Владимир Путин приехал на саммит, то "было бы гораздо проще найти решение".

"Очень хорошо, что Трамп признает роль России в мировых делах. Это здравый подход. Мы открыты к любой форме диалога. Вопрос: для чего?" - сказал Слуцкий.

"Присутствие РФ на саммите G7 в качестве статиста также неприемлемо. Россия - член Совета Безопасности ООН и в любом случае может только полноправно участвовать в обсуждении международных вопросов", - продолжил парламентарий. По его словам, пока слышны "только разговоры", нет ни даты, ни повестки, ни приглашения. "Рассуждать здесь можно только гипотетически", - добавил депутат.

"Для рассмотрения всех ключевых проблем есть и другие международные форматы с широким кругом участников, в первую очередь - G20. Нам нужно использовать и эти возможности", - резюмировал Слуцкий.