Экс-начальник управления "Лукойл-Пермь" Геворгян стала замглавы администрации Прикамья

ПЕРМЬ, 4 июня. /ТАСС/. Экс-начальник правового управления компании "Лукойл-Пермь" Мария Геворгян назначена новым заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края. На этом посту она сменила Льва Гершанока, в отношении которого проводилась служебная проверка после его неточного высказывания на брифинге о смягчении режима самоизоляции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации и правительства региона.

С 12 мая краевые власти смягчили режим самоизоляции и разрешили работать парикмахерским и салонам красоты, в том числе и тем, где оказывают услуги маникюра и педикюра. Однако, во время брифинга Гершанок использовал неточные формулировки и заявил, что разрешены только процедуры, связанные с волосами. После чего краевые власти решили проверить его работу.

"Представлена новый замруководителя администрации губернатора по правовым вопросам Геворгян Мария Анатольевна. Гершанок остался советником руководителя администрации губернатора", - сказали в пресс-службе.

Лев Гершанок был назначен заместителем руководителя администрации губернатора в июне 2019 года. До этого он занимал пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Мария Геворгян в 2012 году победила в конкурсе "Лучший юрист Прикамья", организованном компанией "ТелекомПлюс" и Семнадцатым арбитражным апелляционным судом.