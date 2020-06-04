Рапота: Россия и Белоруссия довольны двусторонним сотрудничеством в военной сфере

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Представители оборонных ведомств России и Белоруссии высоко оценивают военное сотрудничество двух стран. Об этом заявил в четверг государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, выступая на экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии" в формате видеоконференции.

"Мы недавно еще раз с пристрастием допросили представителей военных ведомств, довольны ли они [двусторонним] сотрудничеством, все ли их устраивает и так далее. В общем, все оценки были положительными. Понятно, что даже если что-то осталось за скобками этого разговора, в целом это действительно серьезный фактор нашего взаимодействия", - сказал он.

Кроме того, Рапота отметил и техническое сотрудничество государств в сфере высоких технологий. "Я думаю, что есть несомненные достижения. И одно из них - реализация наших программ в этой сфере, которые нацелены на проведение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ с прицелом на будущие результаты", - указал госсекретарь Союзного государства.

Ситуация с COVID-19

Различие подходов России и Белоруссии в отношении борьбы с коронавирусом не должно быть предметом политических страстей, заявил Рапота.

"Каждый решает эту задачу по-своему. Есть здесь принципиальные расхождения о том, как решает эту задачу Российская Федерация и как решает ее Республика Беларусь. Моя позиция одна: мы два суверенных государства, должны иметь [на это] право и имеем, это не должно подлежать особой критике. Это может быть профессиональным обменом по итогам мероприятий. Именно профессиональным, а не политическим обменом о том, какие методы сработали, какие не сработали. Это нужно на будущее, но [нельзя] делать это предметом политических страстей", - сказал он.

По его словам, дискуссия по этому вопросу, которая бывает "не всегда в доброжелательном и конструктивном тоне", увеличивает еще больше разрыв в представлении РФ и Белоруссии как общности в рамках Союзного государства.