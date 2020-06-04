Рапота констатировал "накал страстей" в российских СМИ перед выборами в Белоруссии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские СМИ проявляют повышенное внимание к теме предстоящих в Белоруссии президентских выборов, что накаляет страсти. Об этом заявил в четверг государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, выступая на экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии" в формате видеоконференции.

"Понятно, что [в Белоруссии перед выборами] идут очень жаркие споры. Иногда в этих спорах фигурируют, конечно, российско-белорусские отношения в том или ином контексте. В российской прессе тоже увеличилось количество статей, не всегда благоприятствующих развитию российско-белорусских отношений. То ли это действительно связано с выборами, то ли COVID заставляет наших журналистов сидеть дома и искать какие-то темы. То есть накал страстей в информационном поле", - сказал он.

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. 21 мая стартовал сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты. ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по сбору подписей, один из претендентов заявил об отказе участвовать в президентской кампании.