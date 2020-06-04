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МИД России рассчитывает скоро подписать с Белоруссией соглашение о взаимном признании виз

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что проект соглашения уже готов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает в скором времени подписать соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз. Об этом заявил в четверг директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Рассчитываем, что скоро мы сможем подписать соглашение о взаимном признании виз и по другим вопросам, связанным с въездом иностранцев на территорию Союзного государства", - сказал он.

Ранее государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил ТАСС, что проект такого соглашения уже готов и вопрос о взаимном признании виз в настоящее время находится на стадии принятия решения на высшем уровне.

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