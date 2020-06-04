Очное заседание коллегий МИД России и Белоруссии может пройти в третьем квартале 2020 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что в третьем квартале этого года состоится очное совместное заседание коллегий российского и белорусского внешнеполитических ведомств. Об этом заявил в четверг директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, выступая на экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии" в формате видеоконференции, организованной Ассоциацией внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко.

"Несмотря на пандемию, наше межмидовское сотрудничество продолжает развиваться, - сказал он. - Сейчас идет подготовка к совместному заседанию коллегий [министерств иностранных дел России и Белоруссии], которое, как мы рассчитываем, пройдет в очном режиме в третьем квартале этого года".

Дипломат обратил внимание на то, что главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей регулярно проводят телефонные разговоры. Кроме того, Полищук сообщил, что на следующей неделе пройдет видеоконференция, на которой российские и белорусские дипломаты обсудят консульские вопросы.

"По некоторым вопросам в силу чувствительности этих тем переговоры были сдвинуты на потом, также на потом были перенесены обменные стажировки наших дипломатов, - сказал дипломат. - Это уникальная практика, белорусские дипломаты работают в нашем МИД, а наши дипломаты ездят работать в МИД Белоруссии".