Медведев поблагодарил экс-премьера Белоруссии Румаса за совместную работу

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с бывшим премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Об этом сообщили в четверг в секретариате замглавы СБ РФ.

"Дмитрий Медведев поблагодарил Сергея Румаса за продуктивную совместную работу", - отметили в Совбезе.

Румас возглавлял кабмин Белоруссии с 2018 года. Медведев неоднократно встречался с ним во время работы на посту председателя правительства России, который он оставил в январе 2020 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг подписал указ о назначении премьер-министром Романа Головченко, занимавшего ранее пост председателя Государственного военно-промышленного комитета республики.

Ранее Лукашенко пояснял свое решение обновить Совет министров тем, что в преддверии выборов президента действующий глава государства всегда заранее определял новый состав правительства. Выборы запланированы на 9 августа.