Захарова назвала передачу США аппаратов ИВЛ для России прекрасным примером партнерства

МОСКВА, 4 июня. ТАСС/. Предоставление США аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) России является прекрасным примером партнерства двух стран в непростой ситуации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прибытие в Москву в четверг партии из 150 аппаратов ИВЛ из США.

"Мне кажется, это прекрасный пример того, как в очень непростой ситуации страны могут налаживать кооперацию, партнерство и сотрудничество", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, системы ИВЛ поступили в распоряжение Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова, специалисты которого будут принимать решение о дальнейшем распределении оборудования по российским медицинским учреждениям с учетом санитарно-эпидемической обстановки.

В мае США в рамках двусторонних договоренностей направили в Россию военный самолет с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ. Общая стоимость 200 американских аппаратов вместе с их доставкой в Россию составляет около 5,6 млн долларов. Как указал тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направили их на безвозмездной основе, так же как до этого Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам.