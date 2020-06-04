Захарова: РФ официально не предлагали провести переговоры глав МИД "нормандской четверки"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. МИД России не получал официального предложения провести встречу глав внешнеполитических ведомств "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция). Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы видели сообщения в СМИ относительно предложения украинской стороны провести встречу "нормандской четверки" на уровне глав МИД, но официально к нам по этому вопросу никто не обращался", - сказала она.

Дипломат напомнила, что 30 апреля состоялась видеоконференция министров, "на которой было фактически констатировано отсутствие прогресса в выполнении решений, достигнутых на встрече лидеров "нормандского формата" 9 декабря в Париже". "Увы, прогресса нет и сейчас. Ведется постоянный диалог в рамках минской контактной группы. Мы надеемся, что наши партнеры приложат максимальные усилия для выполнения итогов парижского саммита", - добавила она.

Захарова также заявила, что Украина, предлагая начать консультации по Донбассу с США и Великобританией без участия России, саботирует урегулирование конфликта. Таким образом она прокомментировала соответствующую инициативу вице-премьера Украины Алексея Резникова, возглавляющего украинскую делегацию на переговорах в минском формате. "Хотелось бы сказать о новых попытках украинского саботажа урегулирования конфликта в Донбассе. Киев продолжает всячески уклоняться от выполнения минских соглашений", - констатировала она.

Как подчеркнула Захарова, в Москве рассматривают заявление Резникова как очередную попытку уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с минским комплексом мер, сломать минский и "нормандский" форматы, заменив их альтернативной площадкой без Донецка и Луганска. "Было бы интересно услышать мнение Франции и Германии на этот счет, коль скоро они также вовлечены в "нормандский формат", - заметила она.

По словам дипломата, украинские представители не в первый раз предложили задействовать Будапештский меморандум для обсуждения ситуации на востоке Украины, однако ранее подобные инициативы исходили не от официальных лиц. "В отличие от людей, которые не являются частью переговорного процесса, вице-премьер прекрасно осведомлен, что Будапештский меморандум не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе", - указала она.

"Еще раз мы призываем украинскую сторону прекратить саботаж минских соглашений, перенаправить энергию, креативность на выполнение своих обязательств по комплексу мер и пакету решений парижского саммита "нормандского формата", - резюмировала Захарова.

История вопроса

Резников в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета (исследовательского центра, действующего под эгидой НАТО), предложил Великобритании и США, подписавшим в 1994 году Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе, при этом подобные переговоры, по его мнению, на первых порах должны проходить без участия России.

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после США и России ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания контактной группы. Президент Путин в ответ на это предложение заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана.

С предложением отказаться от "нормандского формата" в пользу консультаций с участием стран, подписавших Будапештский меморандум, выступала в 2019 году лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Однако занимавший в то время пост спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курт Волкер скептически оценил эту идею.