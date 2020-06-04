МИД России подготовил доклад о ситуации с героизацией нацизма

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России подготовило доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других проявлений, которые способствуют эскалации современных форм расизма. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В очередной раз Министерство иностранных дел России подготовило доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказала она.

Дипломат добавила, что "в документе освещается происходящее в ряде стран Европы, США, Канаде усиление проявлений неонацизма, в некоторых случаях - при активном поощрении со стороны официального руководства ряда государств". По ее словам, полный текст этого доклада будет опубликован в четверг.

Захарова напомнила, что в этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. "Выводы об итогах сделал Нюрнбергский трибунал. Подтвержденные впоследствии на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, они однозначны и категоричны, - указала дипломат. - Попытки практической реализации одной из идеологических основ национал-социализма, теории расового превосходства вылились в десятки миллионов жертв и принесли неисчислимые страдания народам всего мира".

Официальный представитель российского дипведомства также обратила внимание, что "сегодня мир, к сожалению, становится свидетелем злонамеренных усилий по стиранию из памяти ныне живущих поколений правды об этом трагическом периоде истории человечества". "В ряде стран осуществляется целенаправленная политика по оправданию и даже героизации нацистских преступников, их пособников, тех, кто создавал и воплощал на практике теорию расового превосходства при одновременном объявлении сотрудничавших с нацистами коллаборационистов героями и участниками национально-освободительных движений", - добавила Захарова.

Странная отстраненность

По ее словам, МИД РФ обратил также внимание на "очередную вызывающую акцию по пропаганде нацистских символов в Чехии". "Речь идет о календаре с изображением лидеров третьего рейха. Он был выпущен чешским издательством. Кстати, оно два года назад уже отметилось по данной тематике - подготовило для продажи сувенирную, как они называли, продукцию с портретами нацистских вождей", - сказала дипломат.

Она также отметила, что скандалом в Чехии окончилась попытка переиздать "небезызвестную книгу Гитлера". "Чешские компетентные органы при этом в столь принципиальных вопросах проявляют какую-то странную отстраненность, - добавила дипломат. - Более того, в качестве объяснений фактически принимают ссылки издателей на коммерческий характер действий. В совокупности с нежеланием Чехии, прикрываясь солидарной позицией в рамках ЕС, поддержать на ооновской площадке ежегодную российскую резолюцию Генеральной Ассамблеи о борьбе с героизацией нацизма, такая позиция выглядит весьма странно и вряд ли может быть оправдана".

По словам дипломата, "прискорбно, что все это происходит на фоне развязанной в Праге кампании по дискредитации именно освободителя Чехословакии от нацизма маршала Конева и одновременной героизацией оставивших в Европе кровавые следы приспешников эсэсовцев из Русской освободительной армии".

"По всей видимости некоторые представители чешских властей стали забывать и историю, и ее уроки. А, как известно, такую забывчивость история не прощает", - заключила дипломат.