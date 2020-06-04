В МИД России назвали возмутительными попытки США принизить роль СССР в Победе над нацизмом

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия считает возмутительными попытки США исказить историю Второй мировой войны, принизив роль СССР в разгроме нацизма. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе МИД РФ о ситуации с героизацией нацизма и развитием неонацизма в мире.

"Иначе как возмутительной нельзя назвать грубую попытку исказить итоги разгрома нацизма и вычеркнуть решающий вклад в это СССР, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы. В канун празднования 9 мая администрация американского президента Дональда Трампа разместила на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост с видеозаписью возложения Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ролик подписью "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом", - констатировали в российском МИД. - Публикация идет вразрез с принятым 25 апреля 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заявлением по случаю 75-й годовщины встрече на Эльбе солдат СССР и Соединенных Штатов".

При этом в Москве отметили, что Вашингтон продолжает голосовать против ежегодной резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма. "По мнению американских представителей, прославление нацизма и любых других человеконенавистнических идей является реализацией права на свободу выражения мнения ("свобода слова") и собраний, - говорится в докладе. - Неудивительно, что экстремисты продолжают вольготно чувствовать себя "под зонтиком" первой поправки к конституции США".

Согласно данным документа, в США на сегодняшний день действуют 940 экстремистских организаций, многие из которых придерживаются неонацистской и расистской идеологии. В качестве примера героизации нацистских приспешников российские дипломаты назвали установку памятнику литовцу Адольфасу Романаускасу-Ванагасу в Чикаго в 2019 году. Как напомнили в Москве американские СМИ тогда умолчали об этом из ряда вон выходящем случае. "Жесткая критика со стороны еврейского правозащитного Центра Симона Визенталя, занимающегося исследованием Холокоста, также была проигнорирована", - добавили в министерстве.

Помимо этого в докладе приводятся факты насильственных преступлений в США, спровоцированные религиозной и расовой рознью. В документе также указывается, что в последнее время в США участились случаи проявления расизма среди военнослужащих. В исследовании приводятся данные издания Military Time, согласно которым с проявлениями расовой нетерпимости в рядах американских вооруженных сил сталкивались более трети военнослужащих. "Проблема осложняется отсутствием законодательного запрета для военнослужащих на членство в националистических и расистских организациях", - резюмировали в МИД РФ.

В докладе собраны данные и приведены комментарии по ситуации в области распространения неонацизма и героизации нацизма в 38 странах Европы, США и Канаде.