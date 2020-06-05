В избиркоме заявили, что ограничение сообщения с городом Свободный не помешает голосованию

ТАСС, 5 июня. Ограничения на въезд и выезд из городов Свободный и Шимановск в Амурской области, которые действуют из-за сложной эпидемиологической обстановки в них, не помешают проведению голосования по поправкам в конституцию 1 июля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Въезд и выезд из Свободного и Шимановска в связи со сложной эпидемиологической обстановкой ограничен. Но это никак не повлияет на доступность голосования. В этих городах также бесперебойно будут работать участки. Там проживают члены комиссий, которые в том числе трудятся и в медучреждениях. Так что проголосовать смогут и пациенты", - сказали в пресс-службе.

В день общероссийского голосования и за шесть дней до него в Амурской области будут работать 738 постоянных участков и 22 временных. Их разместят на базе больниц, вокзалов, СИЗО, предприятий с непрерывным циклом работы, в том числе на космодроме Восточном и строящемся Амурском газоперерабатывающем заводе. В города и районы в пятницу направили бюллетени и брошюры с информацией о предлагаемых поправках в конституцию.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.