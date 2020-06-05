Следующие вывозные рейсы из Турции для россиян намечены на 15 июня

АНКАРА, 5 июня. /ТАСС/. Вывозные рейсы из Турции в Россию запланированы на 15 июня, сообщило в пятницу посольство РФ в республике.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Россию, запланированы рейсы №AFL2143 Анталья - Казань 15 июня в 15:20 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) и №AFL2143 Анталья - Махачкала 15 июня в 15:20", - говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Twitter.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 167 тыс., умерли 4 630 человек, выздоровели 131 778 пациентов.

С 27 марта Россия в целях борьбы с распространением коронавируса временно закрыла все международные полеты, исключение - вывозные рейсы, грузовое и почтовое авиасообщение.