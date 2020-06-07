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Путин направил экс-канцлеру Австрии Вольфгангу Шюсселю поздравление с юбилеем

В тексте телеграммы президент России отметил высокий авторитет Вольфганга Шюсселя среди граждан Австрии и за рубежом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил бывшему канцлеру Австрии Вольфгангу Шюсселю телеграмму с поздравлением по случаю 75-летнего юбилея. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"С большим удовольствием выполнил поручение, передав поздравление Президента В. В. Путина бывшему федеральному канцлеру Wolfgang Schüssel с 75-летием", - указал посол в Facebook.

В тексте телеграммы глава государства отметил высокий авторитет Шюсселя среди граждан Австрии и за рубежом. "В России Вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - отмечается в поздравлении. Путин пожелал политику здоровья, счастья и благополучия, добавив, что с теплотой вспоминает встречи и содержательные беседы с Шюсселем.

Вольфганг Шюссель родился 7 июня 1945 года в Вене. Занимал должность федерального канцлера Австрийской Республики с 2000 по 2007 год.

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Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссия
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