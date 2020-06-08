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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Захарова заявила, что Запад не вправе учить Китай после беспорядков из-за убийства Флойда

Ранее стало известно, что страны "семерки" согласовывают текст возможного заявления с требованием к Пекину пересмотреть решение о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Страны G7, столкнувшиеся с массовыми акциями протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США, не вправе учить Китай, как тому поступать в отношении Гонконга. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, комментируя сообщения о подготовке совместного заявления G7 по ситуации вокруг Гонконга.

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"То есть после всего этого вселенского позора дисфункции либерально-демократической системы, где роль всех четырех не сработавших ветвей власти смогло сыграть только оружие, они решили научить Китай управлять государством?" - отметила она.

Ранее в понедельник газета "Иомиури" со ссылкой на источники в японском МИД сообщила, что внешнеполитические ведомства стран "семерки" согласовывают текст возможного совместного заявления, в котором предполагается потребовать от Пекина пересмотреть решение о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер в больнице. Вслед за США акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола начались во многих странах, в том числе в Великобритании, Германии, Канаде, Франции.

Теги
КанадаСШАГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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