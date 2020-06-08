{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Высылка российских дипломатов из Чехии

Россотрудничество готовит замену высланным из Праги дипломатам

Заместитель главы агентства Михаил Брюханов отметил, что процедура назначения сотрудников должна пройти ряд формальностей, она займет определенное время

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россотрудничество активизировало работу по поиску кандидатур на замену двум дипломатам, высланным на прошлой неделе из Праги. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель главы агентства Михаил Брюханов.

По его словам, заменить сотрудников в ближайшее время не получится. "У нас на "скамейке запасных" нет людей, которые знали бы чешский, сидели бы с готовым паспортом или были бы включены в состав дипмиссии, - пояснил он. - Процедура назначения сотрудников должна пройти ряд формальностей, она займет определенное время".

"Сейчас мы активизировали эту работу. Три дня ведем собеседования, - указал он. - Наш приоритет, чтобы это были люди эффективные, знали чешский язык и имели опыт работы по разработке программ гуманитарного сотрудничества".

Брюханов также подтвердил, что высланные сотрудники Россотрудничества Андрей Кончаков и Игорь Рыбаков накануне вернулись в Москву вечерним рейсом. "Будем с ними беседовать, чтобы понять историю и наметим планы", - добавил он.

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.

Теги
ЧехияРоссияВысылка российских дипломатов из Чехии
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Захарова заявила, что Запад не вправе учить Китай после беспорядков из-за убийства Флойда
Ранее стало известно, что страны "семерки" согласовывают текст возможного заявления с требованием к Пекину пересмотреть решение о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга
Читать полностью