Россотрудничество готовит замену высланным из Праги дипломатам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россотрудничество активизировало работу по поиску кандидатур на замену двум дипломатам, высланным на прошлой неделе из Праги. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель главы агентства Михаил Брюханов.

По его словам, заменить сотрудников в ближайшее время не получится. "У нас на "скамейке запасных" нет людей, которые знали бы чешский, сидели бы с готовым паспортом или были бы включены в состав дипмиссии, - пояснил он. - Процедура назначения сотрудников должна пройти ряд формальностей, она займет определенное время".

"Сейчас мы активизировали эту работу. Три дня ведем собеседования, - указал он. - Наш приоритет, чтобы это были люди эффективные, знали чешский язык и имели опыт работы по разработке программ гуманитарного сотрудничества".

Брюханов также подтвердил, что высланные сотрудники Россотрудничества Андрей Кончаков и Игорь Рыбаков накануне вернулись в Москву вечерним рейсом. "Будем с ними беседовать, чтобы понять историю и наметим планы", - добавил он.

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.