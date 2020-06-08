Россотрудничество заявило о противоречии в заявлениях Праги по высланным дипломатам РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заявления представителей органов власти Чехии относительно двух высланных из Праги сотрудников диппредставительства РФ противоречат друг другу. Об этом заявил в понедельник заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"В этой истории, конечно, логика отсутствует везде. Заявления чешских представителей политических кругов и органов власти противоречат друг другу", - сказал он.

Брюханов напомнил, что первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявлял об отсутствии у чешских спецслужб доказательств незаконных действий со стороны российского дипломата. "После этого нам предъявляют, опять же громко говоря, слово "секретность", свою версию, что кто-то писал какие-то доносы, поэтому мы обоих высылаем. Простите, коллеги, а в чем логика? Спецслужбы должны радоваться, если кто-то пишет доносы. Зачем же высылаете? Читайте, изучайте, анализируйте. Очень непонятные поступки", - добавил он.

Брюханов отметил, что скандал начался еще в апреле с утечки секретной информации чешских спецслужб в издание Respekt, которое выступило с утверждением о прибытии в Прагу с ядом некоего российского дипломата. "В Чехии уже тогда очень озаботились тем, что история утекла из спецслужб, стала публично доступной, все ее начали обсуждать. Как я понимаю, у представителей власти не было планов эту историю публиковать", - сказал он.

"У меня такое впечатление, что у них вообще никаких планов не было. Все развивалось очень спонтанно, очень скандально и в угоду каким-то интересам третьих лиц. Планом назвать эти действия очень сложно", - заключил Брюханов.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. До этого о признании дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, дело о доставке российским дипломатом в Прагу яда рицина, о чем писали чешские СМИ, оказалось вымышленным. Бабиш утверждал, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьер-министра, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению чешско-российских отношений".