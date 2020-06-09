В СПЧ создали рабочую группу по мониторингу голосования по конституции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) создал временную рабочую группу, члены которой будут заниматься мониторингом общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте Совета.

"СПЧ создал временную рабочую группу по мониторингу голосования о поправках в Конституцию Российской Федерации. В состав рабочей группы на этом этапе вошли ответственный секретарь СПЧ, глава комиссии Совета по избирательным правам Александр Точенов, члены Совета Андрей Бабушкин, Мария Большакова, Игорь Борисов, Александр Брод, Ева Меркачева и Леонид Поляков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правозащитники будут работать в формате мобильных мониторинговых групп в ряде субъектов РФ, к совместной работе будут приглашаться члены региональных общественных палат, уполномоченные по правам человека и представители независимых общественных организаций, занимающихся общественным наблюдением на выборах.

"Мы будем посещать избирательные участки с целью проверить соблюдение порядка голосования. С одной стороны, будем смотреть на реализацию гражданами своего права на участие в управлении государством через данное голосование, чтобы была произведена процедура тайного голосования, чтобы на участках были наблюдатели и представители СМИ. С другой стороны, должны быть соблюдены права граждан на безопасность и охрану здоровья", - приводится мнение Точенова.

Он отметил, что в ближайшее время будут сформированы списки регионов и составы мобильных групп, а также выработана методика работы по аналогии с работой мониторинговой группы СПЧ по наблюдению на выборах.

О голосовании

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.