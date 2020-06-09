ОП РФ направит в комиссии Думы и СФ данные о фейках про голосование по конституции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что палата ведет мониторинг распространения ложных сообщений об общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции, материалы о фейках будут направлены в комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ, созданные в Госдуме и Совете Федерации.

"Общественная палата системно ведет борьбу по выявлению, профилактике и разъяснения различной дезинформации. Теперь мы отдельно ведем мониторинг фейковых, ложных сообщений, которые распространяются вокруг голосования", - сказал Малькевич в ходе заседания совета при ОП по работе с партиями на голосовании по конституции.

По его словам, "мониторинг последних дней показывает, что фейки о голосовании распространяются системно - соцсетями, несколькими конкретными СМИ, называемыми иноагентами, связанными с ними НКО и отдельными общественными деятелями".

"Мы весь этот материал нарабатываем и, безусловно, после дня голосования передадим в соответствующие комиссии по иностранному вмешательству, которые работают и в Госдуме, и в Совете Федерации, для правовой оценки происходящих сейчас процессов", - отметил член ОП.

Он отметил, что ложные публикации о голосовании распространяются каждый день. "Например, я перечислю фейки: независимых наблюдателей не будет, СМИ не допустят, во время голосования не нужен будет паспорт и так далее. Это делается целенаправленно, мы соответствующую разъяснительную работу со СМИ региональными и федеральными проводим. На это нужно будет обращать внимание уже государственных структурам", - подчеркнул он.

Он также добавил, в Общественной палате создадут экспертную группу по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием. "Думаем, что после завершения голосования мы будем в ее составе прорабатывать уже технологические и иные вопросы осуществления общественного контроля и предложения законодательные по расширению самой процедуры", - сказал член ОП.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.