Песков: телефонный разговор Путина с Эрдоганом может быть оперативно согласован

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. В графике президента России Владимира Путина на вторник, 9 июня, разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не значится. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, сегодня пока таких планов нет. Сегодня в планах нет разговора с главой Турции, но вы знаете, что у них очень тесное общение. При необходимости они могут согласовываться весьма оперативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства обсудить с турецким коллегой ситуацию в Ливии.

Комментируя заявление Эрдогана о том, что возможно ему потребуется общение с Путиным по Ливии, представитель Кремля заметил, что "как будет согласовано и если будет согласовано такое общение, то разговор состоится".

Президент Турции заявил в понедельник, что не исключает возможности проведения переговоров с российским лидером по текущей ситуации в Ливии. По его словам, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в американо-турецких отношениях может начаться новый этап относительно переходного процесса в Ливии. Он также сообщил о достижении соглашения по ряду вопросов.