Путин 9 июня проведет встречи с Голубевым и Грефом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 9 июня в режиме видеоконференции побеседует с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и главой Сбербанка Германом Грефом, а во второй половине дня проведет несколько международных телефонных разговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня продолжит работать с регионами. Сегодня в режиме видеоконференции он пообщается с главой Ростовской области Голубевым. Также у него сегодня запланировано общение в режиме телеконференции с руководителем Сбербанка Грефом", - заявил Песков.

Он напомнил, что Путин и Греф регулярно проводят совещания по всем направлениям работы Сбербанка, "одной из крупнейших кредитно-финансовых организаций России".

"Сегодня у президента будет большая активность и в плане телефонной дипломатии, будет несколько телефонных разговоров во второй половине дня", - добавил представитель Кремля.