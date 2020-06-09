Песков прокомментировал идею лимита зарплат топ-менеджеров госкомпаний

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никак не реагировал на обсуждаемую в правительстве идею ограничить уровень зарплат топ-менджеров государственных компаний. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На эту идею президент не реагировал", - ответил Песков на вопрос, поддерживает ли глава государства это предложение.

Представитель Кремля указал, что тема неоднократно поднималась в ходе различных мероприятий, "не первый год об этом говорится, и президент всегда поясняет достаточно логично свой подход". "Речь идет о многих компаниях мирового уровня, где представители высшего менеджмента просто не могут получать зарплаты ниже, чем на международном рынке", - пояснил пресс-секретарь. По его словам, во многих российских госкомпаниях работают иностранные специалисты, "и это бывает оправданно". Но, добавил Песков, "в любом случае, рынок высшего менеджмента так устроен, что если цены ниже мирового уровня, то просто кадры, особенно талантливые, перетекают в другие компании".

"Другое дело, что уровень зарплат не должен превышать мировой уровень. И поэтому президент и говорит о нахождении тонкого баланса", - указал представитель Кремля.

Как сообщала 8 июня газета "Коммерсантъ", в правительстве обсуждают возможность ограничения уровня зарплат топ-менджеров государственных компаний и подконтрольных им структур. По данным источников издания, потолок совокупного годового дохода могут установить на уровне трех минимальных заработков премьер-министра. Таким образом, вознаграждение должно быть не более 30 млн руб. в год на одного руководителя. Исключения возможны, однако устанавливать их можно будет с разрешения президента, говорится в публикации.