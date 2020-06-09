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Замглавы МИД РФ обсудил с послом США координацию в урегулировании региональных конфликтов

Разговор состоялся по инициативе американской стороны

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол США в Москве Джон Салливан обсудили во вторник по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в деле урегулирования региональных конфликтов.

"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам двустороннего взаимодействия на международных площадках, а также координации усилий наших стран в содействии урегулированию региональных конфликтов", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Теги
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