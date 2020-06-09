Дума отменила заседания 11, 24 и 25 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли два постановления об изменении порядка работы нижней палаты в ходе весенней сессии. Проекты постановлений внесли на рассмотрение депутатов члены комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Согласно первому документу, депутаты отменили проведение пленарных заседаний 11 июня, а также 24 и 25 июня. Как отмечали авторы проекта постановления, пленарное заседания 24 июня предлагается отменить в связи с указом президента РФ Владимира Путина об объявлении дня нерабочим и проведении в этот день военного парада и артиллерийского салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Второе постановление вносит изменения в план проведения правительственных часов в Госдуме. Согласно ранее утвержденному графику, 24 июня в Госдуме должен был пройти правчас с участием министра труда и социальной защиты Антона Котякова на тему "О ходе реализации послания президента РФ Федеральному собранию РФ и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции". Депутаты перенесли проведение этого правчаса на 8 июля.

В то же время запланированный на 8 июля правительственный час с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова депутаты также перенесли. Как ранее уточняла глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, депутаты предлагают провести этот правчас в ходе осенней сессии.