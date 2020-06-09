Кузнецова заявила, что поправки к конституции имеют большой практический потенциал

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что у поправок к Конституции РФ есть большой практический потенциал для семей с детьми.

"Те формулировки, которые сегодня вносятся, они достойны поддержки и носят большой практический потенциал для семей с детьми, - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". - Это (закрепление норм о поддержке семей в конституции - прим. ТАСС) логичное продолжение тех векторов, которые заданы в семейной политике".

Омбудсмен также отметила, что поправки расширяют гарантии государства для граждан. "Поправки к конституции закладывают фундамент, на котором вырастет нормативная база, а это значит, что, начиная с документов и заканчивая конкретной реализацией, меры поддержки должны дойти до каждого ребенка, до каждой семьи, это конечная задача", - добавила она.

1 июня президент РФ на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование по поправкам 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.