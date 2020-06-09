Депутат Юмашева перешла в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли постановление о переходе депутата Инги Юмашевой ("Единая Россия") из комитета Госдумы по международным делам в комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Проект постановления внес на рассмотрение депутатов комитет Госдумы по контролю и регламенту. Как ранее заявляла Юмашева, она написала заявление о переходе в другой комитет, так как приняла решение "сместить акценты с российско-американских отношений нa семейную проблематику".

Ранее Юмашева покинула пост координатора депутатской группы дружбы с Конгрессом США, на этой должности ее сменил глава комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов. Возглавляет группу первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.