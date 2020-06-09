Путин обсудил с Меркель положение дел в Сирии, Ливии и на Украине

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре отметили отсутствие прогресса при реализации "Минска-2".

"Продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта. Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора руководителей двух стран.

Глава российского государства вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер, отмечается в сообщении пресс-службы.

Путин и Меркель обсудили также ситуацию в Ливии, выразив обеспокоенность эскалацией боевых действий в этой стране. "Акцентирована безальтернативность скорейшего прекращения огня и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН. С российской стороны дана позитивная оценка посредническим усилиям Египта по мирному урегулированию ливийского кризиса в развитие решений Берлинской международной конференции 19 января с.г.", - уточнили в Кремле.

Еще одной ключевой темой разговора стало урегулирование ситуации в Сирии. Стороны рассмотрели ключевые аспекты, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения республики, отмечается в сообщении.

Путин и Меркель также обсудили другие актуальные вопросы, в частности борьбу с пандемией коронавируса. Президент РФ и канцлер ФРГ подтвердили настрой на дальнейшее тесное взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур.

Разговор руководителей двух стран состоялся по инициативе германской стороны, отмечает Кремль.