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Посольство РФ: ситуация в Бурунди после смерти президента Нкурунзизы стабильна

В посольстве отметили, что в Бурунди объявлен недельный траур

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Обстановка в Бурунди после сообщения о смерти президента страны Пьера Нкурунзизы остается стабильной. Об этом сообщили ТАСС во вторник в посольстве РФ в Бурунди.

"На текущий момент ситуация в стране остается стабильной", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что, начиная с 9 июня, в Бурунди объявлен недельный траур, открыта Книга соболезнований для граждан страны и дипломатического корпуса.

Там обратили внимание на то, что, согласно официальному коммюнике правительства Бурунди, опубликованному 8 июня, Нкурунзиза умер в реанимационном отделении госпиталя в провинции Карузи. "По официальной информации, причиной смерти явилась остановка сердца. Информации о наличии коронавирусной инфекции у президента Республики Бурунди Нкурунзизы не поступало", - указали в посольстве.

В конце мая супруга главы государства Дениз Нкурунзиза была госпитализирована в Кении с подозрением на заражение коронавирусом.

На состоявшихся 20 мая в Бурунди президентских выборах победил проправительственный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза. Президентский срок последнего истекал в августе.

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