"Ъ": Лавров в письме генсеку ООН заявил об отсутствии оснований для эмбарго против Ирана

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объективные основания для обсуждения в Совете Безопасности ООН продления оружейного эмбарго в отношении Ирана отсутствуют. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в письме, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

Как напомнил глава МИД РФ, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. "Применение соответствующих положений резолюции 2231 Совета Безопасности после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание, - подчеркивает в письме Лавров. - Объективные основания для постановки вопроса в Совете Безопасности об оружейном эмбарго в отношении Ирана отсутствуют. Поставки вооружений не имеют никакого отношения к иранской ядерной программе".

Российский министр также обращает внимание генсека ООН на попытки Вашингтона "добиваться своего, не считаясь ни с логикой, ни с мнением других стран, ни с потенциальным ущербом осуществлению резолюции 2231 Совета Безопасности", что вызывает у Москвы серьезную озабоченность. "Нелепо и безответственно звучат заявления, что Соединенные Штаты не собираются возвращаться к выполнению своих обязательств по СВПД, но намереваются воспользоваться правами, якобы вытекающими из резолюции 2231 Совета Безопасности", - указывает он, добавляя, что СВПД не может рассматриваться в отрыве от данной резолюции.

"США должны осознать, что какие-либо правовые или иные основания для проведения ими политики использования полномочий Совбеза ООН в собственных эгоистических интересах полностью отсутствуют", - резюмирует Лавров.

13 мая постоянное представительство США при ООН опубликовало заявление, в котором говорится о необходимости усилить санкционное давление Совета Безопасности ООН на Иран. В документе также идет речь о том, что США намерены добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает 18 октября.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении исламской республики, так как более не являются членом иранской ядерной сделки. Он подчеркнул, что для продления эмбарго нет никаких причин и его срок должен истечь так, как это предусмотрено в соответствующей резолюции СБ.