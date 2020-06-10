Выборы главы Еврейской автономной области назначены на 13 сентября

ТАСС, 10 июня. Депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования в сентябре, сообщается в среду на сайте областного парламента.

"Сегодня на внеочередном заседании законодательного собрания депутаты приняли постановление о назначении выборов губернатора Еврейской автономной области. Выборы назначены на 13 сентября 2020 года, то есть в единый день голосования", - говорится в сообщении.

Постановлением также определено, что муниципальный фильтр, предусмотренный федеральным законодательством и законом области "О выборах губернатора ЕАО", на предстоящих выборах главы региона составит 7%. Кандидатам на пост высшего должностного лица региона необходимо будет заручиться поддержкой 27 депутатов или избранных на муниципальных выборах руководителей муниципалитетов, из которых семь должны быть депутатами или главами районного уровня, городского округа. Эти семь подписей необходимо собрать в пяти районах области и в Биробиджане.

"В этом году из-за новой коронавирусной инфекции выборная кампания будут проходить в не совсем обычных условиях. Кандидатам, их штабам придется соблюдать все необходимые меры предосторожности. Но не сомневаюсь, что это не помешает претендентам на пост главы региона эффективно провести свои кампании", - приводятся в сообщении слова председателя областного парламента Любови Павловой.

Президент Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн являлся членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области с 22 сентября 2015 года.