Выборы губернатора Краснодарского края пройдут 13 сентября в единый день голосования

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в среду утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

Инициативу о назначении выборов на единый день голосования депутаты поддержали единогласно. "Принимая решение о назначении выборов на 13 сентября текущего года, мы укладываемся в предусмотренный законом интервал. После официального опубликования принятого постановления де-юре стартует избирательная кампания. Через 3 месяца у жителей Кубани будет возможность прийти на избирательные участки, чтобы решить один из важнейших вопросов: кто именно возглавит край на предстоящий период", - сказал спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Он уточнил, что опубликование этого решения должно быть произведено не позднее чем через пять дней после его принятия.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение действующего губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о выдвижении на выборы главы региона. О поддержке Кондратьева, срок полномочий которого истекает в сентябре, заявили в реготделении "Единой России". Позже бюро Краснодарского краевого комитета КПРФ выдвинуло кандидатом в губернаторы региона на ожидающихся в сентябре выборах секретаря краевого комитета КПРФ Александра Сафронова, который является помощником депутата Госдумы. Остальные парламентские партии еще не заявляли о выдвижении кандидатов.

В сентябре 2015 года проходили первые за 11 лет прямые губернаторские выборы в регионе. Кондратьев набрал 83,64% голосов, его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.