Памфилова: СМИ могут присутствовать на всех процедурах голосования по конституции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в среду заявила, что представители СМИ будут иметь право присутствовать на всех видах процедур в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, в том числе и при подсчете голосов.

Издание "Открытые медиа" на прошлой неделе опубликовало информацию о том, что ЦИК якобы обновил документы о порядке общероссийского голосования, исключив из них норму о присутствии журналистов при подсчете бюллетеней.

"Есть у нас эксперты, которые называют себя независимыми. Они взяли и сделали такую веерную рассылку во все крупнейшие СМИ по поводу того, что ЦИК что-то ужасное предпринял, СМИ вообще лишаются всех прав, которые у них обычно бывают на выборах. Это откровенная ложь", - сказала Памфилова.

По ее словам, никаких ограничений по поводу тех функций, которые всегда были у СМИ традиционно на выборах, не будет. "Точно так они будут работать и на общероссийском голосовании. Количество СМИ будет не меньшим, чем на президентских выборах, у них все условия, которые были всегда, есть. И они имеют право присутствовать на всех процедурах, в том числе при подсчете голосов", - добавила Памфилова.

О поправках

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.