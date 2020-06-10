Выборы губернатора Костромской области пройдут 13 сентября

КОСТРОМА, 10 июня. /ТАСС/. Костромская областная дума назначила дату выборов губернатора и регионального заксобрания, выборы состоятся 13 сентября. Об этом сообщила журналистам пресс-служба облдумы.

"В Костромской области стартует избирательная кампания-2020. Сегодня на заседании регионального заксобрания назначены выборы губернатора и депутатов Костромской областной думы седьмого созыва. Они пройдут 13 сентября", - говорится в сообщении.

Выдвигать кандидатов на пост губернатора будут политические партии. Претендент должен уведомить избирком о своем намерении участвовать в выборах не позднее 30 июня.

В Костромской областной думе седьмого созыва будет 35 депутатов, из них 25 будут избраны по одномандатным округам, остальные - по партийным спискам. Выдвижение кандидатов в депутаты облдумы начинается 29 июня и завершится 2 августа. Агитация в СМИ на выборах губернатора и депутатов облдумы стартует 15 августа.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова вновь пойти на выборы главы региона. Ситников родился в Костроме в 1963 году. В 2008-2012 годы являлся руководителем Роскомнадзора, с 2012 года - губернатор Костромской области (переизбирался в 2015 году).