Песков: неточности на сайте про поправки в конституцию недопустимы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию России должны быть устранены, там должно быть все точно и безупречно. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнаруженные журналистами неточности в описании поправок на портале электронного голосования 2020og.ru.

"Это правильное замечание, мы считаем, что операторам этого интернет-ресурса нужно обратить внимание и устранить те неточности, которые там есть", - сказал Песков. По его словам, поправки в конституцию - "это архиважная тема", поэтому на данном портале "должно быть абсолютно все точно и безупречно".

"Безусловно, наличие неточностей в перечислении поправок, которые обсуждаются так широко <…>, это абсолютно нежелательное явление", - заключил пресс-секретарь президента.