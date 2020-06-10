Выборы губернатора Ростовской области состоятся 13 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Заксобрание Ростовской области назначило выборы главы региона на 13 сентября. Соответствующее постановление принято на очередной сессии регионального парламента. Назначение выборов на эту дату поддержали 57 депутатов, представителей "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Коммунистов России".

Депутаты также приняли решение о назначении дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области по Каменск-Шахтинскому округу № 5 и Целинскому округу № 17.

Согласно областному закону "О выборах и референдумах в Ростовской области", граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами при условии поддержки избирательным объединением. Кроме того, в выборах смогут принять участие самовыдвиженцы, которым предстоит собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. При этом кандидат должен быть поддержан депутатами не менее чем в трех четвертях муниципальных образований региона.

Во вторник президент России Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что у действующего главы региона есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре. Президент положительно оценил результаты работы губернатора и команды регионального правительства.

Среди положительных моментов, которые упомянул Путин, говоря о в целом позитивной динамике развития Ростовской области, были хорошие темпы роста промышленного производства и оборота внешней торговли, увеличение валового регионального продукта, финансовая самообеспеченность региона, хорошие инвестиционные проекты и приемлемый уровень безработицы.

Голубев был избран губернатором Ростовской области в сентябре 2015 года, набрав 78,21% голосов избирателей. Его ближайший соперник Николай Коломейцев от КПРФ получил 11,66%. В сентябре срок полномочий Голубева истекает.