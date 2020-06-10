Памфилова: паспорта голосующих по конституции будут проверять бесконтактно, но тщательно

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в среду заявила, что проверка паспортов участников общероссийского голосования по закону о поправке к конституции будет проходить на безопасном расстоянии, но члены избиркомов будут тщательно проверять все паспортные данные.

"Тут просто изгалялись наши великие комментаторы, что напридумывали там в ЦИК бесконтактно показывать удостоверение личности, члены комиссии не берут их в руки, а на расстоянии двух метров никто ничего не увидит. Передернуто опять. Уточняю, что расстояние полтора-два метра - это санитарная дистанция, которая должна быть между участниками голосования в целях их безопасности", - сказала Памфилова.

По ее словам, эта норма будет действовать как при голосовании на участке, так и на дому. "Мы считаем, что это принципиальная норма, что человек не отдает свой паспорт в руки члену комиссии, а на расстоянии, с которого видно, показывает документ, чтобы члены комиссии могли рассмотреть все данные", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что для соблюдения санитарной дистанции будет нанесена специальная разметка.

"Мы просим своих коллег в регионах продумывать это. Потому что несмотря на то, что мы разводим людей по времени и пространству, но представим ситуацию, что граждане пришли в другое время, это их право. И может быть так, что на участке будет больше народу, чем предполагалось в это время, мы должны быть готовы к этой ситуации, поэтому разметки должны быть сделаны и во дворе, чтобы люди могли стоять таким образом, чтобы это было безопасно для их здоровья", - заключила Памфилова.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.