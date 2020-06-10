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Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили подготовку предстоящих контактов

Ранее в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом 19 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей в среду по телефону обсудили подготовку предстоящих российско-белорусских контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годов, включая подготовку предстоящих российско-белорусских контактов", - сообщили в дипведомстве.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Лавров посетит Минск с рабочим визитом 19 июня. Кроме того, он заявил, что в РФ ждут 24 июня на параде Победы президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияМакей, Владимир Владимирович
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