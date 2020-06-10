Косачев: власти Украины не должны решать за народ, ставя условия для общения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал президента Украины Владимира Зеленского не принимать решений за народ, говоря об условиях восстановления отношений с РФ и единения украинского и российского народов, и посоветовал приступить к выполнению обязательств в рамках минских соглашений.

"При всем уважении к выбору украинского народа, полагаю, за него в данном случае решать не нужно. Мешает его общению с русским народом отнюдь не российский Крым, статус которого уж точно не будет больше меняться", - сказал Косачев ТАСС в среду, комментируя высказывания Зеленского о передаче Крыма как об условии единения народов двух стран.

По мнению сенатора, когда украинский лидер утверждает, что россиянам "через несколько лет станет стыдно" за то, что случилось с Крымом, "он отчасти прав". "Чувство, близкое к стыду, мы, порой, испытывали, когда видели, во что превратился Крым в период с 1991 по 2014 годы, как относились к его жителям киевские власти. Да, мы не могли тогда повлиять на происходившее в Беловежской пуще, но все равно ощущение исторической несправедливости по отношению к крымчанам вряд ли покидало многих российских политиков и простых людей у нас в стране", - отметил Косачев.

Он подчеркнул, что теперь эта несправедливость устранена и добавил при этом, что в России прекрасно понимают, что украинцам нужно какое-то время, "чтобы принять демократический и свободный выбор Крыма, как россияне в свое время приняли выбор украинцев в намного более спорных исторических обстоятельствах, когда людей поставили перед фактом и их никто не спросил, хотят ли они оказаться на следующее утро в других государствах".

Глава международного комитета СФ отметил, что вместо раскручивания мифов про аннексию, агрессию и прочие "страшилки", призванные блокировать диалог между двумя народами, украинскому руководству логичнее было бы действовать в духе европейских ценностей, и видеть людей, а не территории. "Крым - это, прежде всего, люди, и нужно уважать их волю и права. Но в первую очередь Киеву нужно приступить к выполнению своих обязательств в рамках Минских соглашений и прекратить, наконец, убивать людей на Донбассе. Надеемся, что европейские партнеры по тому же нормандскому формату окажут свое влияние на то, чтобы подвигнуть украинское руководство к тому, что оно само обязалось исполнять", - сказал Косачев.

Парламентарий добавил, что это непросто для украинских властей и "выбивается из рамок пропагандистских клише о "противостоянии российской агрессии", но другого пути урегулировать внутриукраинский конфликт просто нет". Он отметил, что в разговорах с европейскими политиками часто слышал, что они якобы постоянно побуждают Киев к выполнению минских соглашений. Вместе с тем, он привел слова, озвученные на днях бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, который в беседе с украинскими СМИ заявил, что "если Украина прекратит войну, то Украины больше не будет". "Отличный "миротворческий" сигнал от евроатлантических партнеров Украины. Да, им не нужен мир на Украине, но самой-то Украине он нужен?", - заключил Косачев.

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.