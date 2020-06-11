Матвиенко предложила определить перечень мест для проведения торжеств в День России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным создать перечень мест для проведения торжеств в День России. Об этом она написала в материале, опубликованном в четверг на сайте "Парламентской газеты".

В пятницу, 12 июня, будет отмечаться государственный праздник - День России.

"По моему убеждению, потенциал праздника - День России - еще не полностью раскрыт и исчерпан. Он может стать масштабнее и "народнее" в его возможном развитии, в формировании особых, собственных ритуалов, символов, знаковых мест заложен большой ресурс для создания мощного объединяющего эффекта. Уверена, что в стране есть немало культурных и исторических объектов, которые отображают этапы становления российской государственности: от Старой Ладоги и Радонежа до Сенатской площади и Московского Кремля", - пояснила Матвиенко.

"Есть такие своеобразные "места силы" в разных уголках нашей страны. Можно подумать, поработать над тем, чтобы создать перечень мест российской государственности, где проводить торжества в День России. Полагаю, было бы правильным, чтобы к выбору таких точек подключились не только эксперты, но и все россияне, это мог бы быть всероссийский конкурс", - написала спикер Совфеда.

Она добавила, что, если идею поддержат в обществе, Совет Федерации может присоединиться к проведению такого конкурса.

"Эта дата имеет все основания, чтобы впредь не рассматривать ее только в узком смысле начала 90-х, когда требовалось зафиксировать выход России из общесоветского периода, но считать уже праздником более чем тысячелетней российской государственности", - подчеркнула Матвиенко.