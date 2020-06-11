Выборы губернатора Тамбовской области назначили на 13 сентября

ТАМБОВ, 11 июня. /ТАСС/. Тамбовская областная дума на заседании в четверг назначила датой выборов губернатора региона 13 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной думы.

"Сегодня на заседании облдумы назначены выборы губернатора. Они пройдут 13 сентября, решение принято единогласно", - сказали в пресс-службе.

Выдвигать кандидатов на пост губернатора будут политические партии. Претендент должен уведомить избирком о своем намерении участвовать в выборах не позднее 30 июня.

Накануне стало известно, что в предварительном голосовании по выборам губернатора примут участие два кандидата - действующий глава администрации области Александр Никитин и ректор Тамбовского государственного технического университета, заместитель председателя Тамбовской городской думы Михаил Краснянский.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Тамбовской области Александра Никитина вновь пойти на выборы главы региона. Никитин родился в 1976 году в Мичуринске. Он был назначен врио главы администрации Тамбовской области в мае 2015 года, в сентябре того же года одержал победу на выборах.