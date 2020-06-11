Брянская облдума назначила выборы губернатора региона на 13 сентября

ТАСС, 11 июня. Депутаты Брянской областной думы приняли решение о проведение выборов губернатора региона 13 сентября 2020 года. Об этом стало известно в четверг в ходе очередного заседания регионального парламента.

"Постоянный комитет по законодательству и местному самоуправлению на основании устава Брянской области и закона о выборах губернатора решил рекомендовать областной думе принять постановление о назначении выборов губернатора Брянской области на 13 сентября 2020 года", - сказал председатель комитета Сергей Курденко.

Депутаты подержали принятие постановления большинством голосов. "47 голосов - за, один - против, двое - воздержались", - подвел итоги голосования председатель облдумы Владимир Попков.

Выборы губернатора в 2020 году пройдут в связи с тем, что в сентябре истекают полномочия действующего главы региона Александра Богомаза, избранного на эту должность в 2015 году. После принятого облдумой решения о проведении выборов, избирательная комиссия региона должна утвердить их календарный план, после чего начнется процедура выдвижения и регистрации кандидатов. По действующему региональному законодательству, кандидаты на должность губернатора Брянской области выдвигаются избирательными объединениями - партиями.