Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября

ТАСС, 11 июня. Депутаты законодательного собрания Калужской области приняли решение о проведении выборов губернатора региона 13 сентября 2020 года. Об этом стало известно в четверг в ходе заседания регионального парламента.

"Мы с вами четко соблюдаем требования федерального законодательства. В этой связи проводим заключительное заседание тоже чуть-чуть пораньше, потому что до 14 числа (июня) такое решение должно быть принято. Единогласно решение о назначении даты выборов на 13 сентября принято", - сказал председатель заксобрания Виктор Бабурин.

13 сентября также состоятся выборы депутатов регионального парламента. Решение о назначении даты выборов принято единогласно.

Выборы губернатора Калужской области пройдут в связи с тем, что в феврале 2020 года Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет, ушел в отставку. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.