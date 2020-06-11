Промежуточные итоги во время голосования по конституции подводиться не будут

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Центризбирком РФ будет подводить итоги общероссийского голосования по поправке к конституции только после его завершения, промежуточных результатов не будет. Об этом в четверг журналистам заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

"Нет, [промежуточных итогов] не будет, не планируется. Итоги будут подводиться все после 1 июля", - сказал он.

Клишас при этом не стал уточнять, в какой срок будут подведены итоги. "ЦИК будет подводить итоги в рамках своих правил и процедур", - резюмировал он.

Ранее ЦИК России утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.