Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября

ПЕРМЬ, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили дату выборов губернатора региона, они состоятся в единый день голосования - 13 сентября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого парламента.

"В соответствии с принятым постановлением законодательного собрания досрочные выборы губернатора Пермского края назначены на второе воскресенье первого осеннего месяца - 13 сентября", - сказано в сообщени.

Председатель заксобрания Валерий Сухих выразил надежду, что к этому времени эпидемиологическая обстановка в регионе нормализуется. "И жители края смогут реализовать свое избирательное право в максимальном объеме", - приводятся в сообщении его слова.

21 января 2020 года президент России Владимир Путин назначил занимавшего с 2017 года пост губернатора Пермского края Максима Решетникова министром экономического развития РФ. 6 февраля Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора региона, им стал Дмитрий Махонин - начальник Управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России, он будет занимать пост врио главы края до вступления в должность нового избранного руководителя. Махонин не состоит ни в одной политической партии.